У Києві подешевшає опалення для населення

Нацкомісія знизила тарифи на опалення для населення від «Київенерго» на 4,1%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» на опалення для населення на 4,1%. Відповідні постанови комісія ухвалила на засіданні, повідомляє «Уніан». Так, комісія встановила для «Київенерго»



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Нацкомісія знизила тарифи на опалення для населення від «Київенерго» на 4,1%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» на опалення для населення на 4,1%.

Відповідні постанови комісія ухвалила на засіданні, повідомляє «Уніан».

Так, комісія встановила для «Київенерго» тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал і 31,55 гривні за кв. м опалювальної площі на місяць для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку.

Всі тарифи наведені з урахуванням ПДВ.

Нагадаємо, з початку опалювального сезону Україна використала понад 1,5 млрд кубометрів газу.