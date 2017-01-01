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    У Києві подешевшає опалення для населення

    Нацкомісія знизила тарифи на опалення для населення від «Київенерго» на 4,1%
    Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» на опалення для населення на 4,1%. Відповідні постанови комісія ухвалила на засіданні, повідомляє «Уніан». Так, комісія встановила для «Київенерго»
    • Сьогодні, 00:57
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    Нацкомісія знизила тарифи на опалення для населення від «Київенерго» на 4,1%

    Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» на опалення для населення на 4,1%.

    Відповідні постанови комісія ухвалила на засіданні, повідомляє «Уніан».

    Так, комісія встановила для «Київенерго» тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал і 31,55 гривні за кв. м опалювальної площі на місяць для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку.

    Всі тарифи наведені з урахуванням ПДВ.

    Нагадаємо, з початку опалювального сезону Україна використала понад 1,5 млрд кубометрів газу.

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