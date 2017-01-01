У Києві подешевшає опалення для населення
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Нацкомісія знизила тарифи на опалення для населення від «Київенерго» на 4,1%
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» на опалення для населення на 4,1%.
Відповідні постанови комісія ухвалила на засіданні, повідомляє «Уніан».
Так, комісія встановила для «Київенерго» тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал і 31,55 гривні за кв. м опалювальної площі на місяць для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку.
Всі тарифи наведені з урахуванням ПДВ.
Нагадаємо, з початку опалювального сезону Україна використала понад 1,5 млрд кубометрів газу.