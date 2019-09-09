У Києві поліцейські врятували чоловіка, що збирався викинутися з 17-го поверху (фото)



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Чоловік сидів на вузькому парапеті за вікном квартири на 17-му поверсі Фото: Патрульна поліція

Патрульним вдалося вмовити чоловіка не робити страшний крок

На проспекті Миколи Бажана у Києві мешканець однієї з квартир на 17-му поверсі виліз у вікно і приготувався стрибати донизу. На заваді стала дружина, яка негайно зателефонувала на «102».

На місце прибули поліцейські, лікарі та рятувальники.

Як повідомляє Патрульна поліція, усі вони намагалися налагодити діалог з чоловіком, але спроби були безуспішними. Він твердив одне: «Життя нікчемне, і всі проблеми закінчаться, коли я стрибну».

Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік сидів на вузькому парапеті за вікном, й підійти до нього непомітно, щоб силою затягнути у безпечне місце, було неможливо.

Спроби вмовити чоловіка тривали поки на місце події не приїхав командир роти патрульної поліції Віталій Задорожний. Патрульний розповів чоловіку свою історію життя та про ситуації, які він пережив на службі у поліції. Він знайшов потрібні слова, після яких чоловік вирішив закурити та погодився, що його життя не таке вже й складне.

Після відвертої розмови чоловік дав Віталію свою руку та повернувся до квартири. Тепер ним опікуються лікарі.

Нагадаємо, 5 вересня на вулиці Євгена Коновальця, 32Г стався трагічний інцидент: в результаті падіння з 13-го поверху загинула жінка.