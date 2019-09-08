На Позняках у Києві виявили тіло чоловіка у калюжі крові



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У 15 метрах від тіла була величезна калюжа крові і сумка з особистими речами Фото: Інформатор

На тілі чоловіка виявлено кілька глибоких порізів

У ніч на неділю, 8 вересня, на вулиці Анни Ахматової, 1 у Києві виявили чоловіка в калюжі крові. Він був без свідомості. Медикам, які прибули за викликом, залишалося лише констатувати смерть.

Виклик на лінію «102» надійшов о 6:04. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували поліцейські, чоловік сидів на лавочці ще з 4:00. На записах відеокамер видно, що він був в цьому районі і періодично переміщався з місця на місце. Пізніше очевидці побачили закривавленого чоловіка на тротуарі і викликали лікарів.

При огляді поліцейські з'ясували, що попередньою причиною смерті стала втрата крові. На тілі знайшли кілька глибоких порізів. Один з них був на шиї, а ще два на руках.

У 15 метрах від тіла була величезна калюжа крові і сумка з особистими речами. Серед крові були осколки флакона від духів. При огляді ні документів, ні мобільного телефону у чоловіка не знайшли. Поліцейським вдалося лише знайти записку на ім’я Світлани і номером телефону.

Особа загиблого не встановлена. На вигляд йому близько 30 років.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управління поліції. Подробиці інциденту з'ясовуються.