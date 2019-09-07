Чоловік, якого підозрюють у катуванні дітей та розповсюдженні порнографії, вчинив самогубство



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Підозрюваний в одиночній камері вчинив самогубство – повісився на простирадлі

У вінницькому СІЗО покінчив життя самогубством вінничанин, якого підозрювали в катуванні своїх дітей та розповсюдженні порнографічних матеріалів з неповнолітніми.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінницької області.

Згідно з повідомленням, сьогодні Вінницький міський суд взяв під варту 32-річного вінничанина на час досудового розслідування без права застави.

Чоловіка підозрювали у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч.2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу.

Як зазначається, після повернення з суду в ізолятор підозрюваний в одиночній камері вчинив самогубство – повісився на простирадлі.

Працівники ізолятора надали арештованому першу домедичну допомогу, викликали швидку допомогу, але врятувати його не вдалося.

Наразі, поліцією ініційовано перевірку Державним бюро розслідувань законності дій працівників ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, 5 вересня у Вінниці працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області затримали 32-річного вінничанина, який підозрюється у катуванні своїх дітей та розповсюдженні порнографічних матеріалів з неповнолітніми.

Як повідомлялося, Одеська поліція затримала 26-річного чоловіка, який зривав золоті прикраси з літніх жінок.