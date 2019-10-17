У Києві поліція вилучила у чоловіка наркотики на понад 10 млн грн (фото, відео)



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Під час затримання у наркоділка вилучили сім кілограмів амфетаміну та десять кілограмів психотропу Фото: Нацполіція

Наркотики продавали через інтернет-магазини

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється в організації шести інтернет-магазинів, де продавали наркотичні речовини. У Києві, Одесі, Львові, Харкові, Суми збут відбувався через так звані «закладки», а в інших містах – через поштові відділення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Співробітники управління протидії наркозлочинності затримали чоловіка у рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Як розповів заступник начальника управління протидії наркозлочинності ГУНП у Києві Юрій Контвіцкький, пакунки з психотропами чоловік відправляв під виглядом торгового бренду, куди вкладав рекламні картки, магнітики із логотипами магазину.

«Правопорушника затримали, коли він отримав посилку в одному з відділень пошти. Оглянувши відправлення, ми виявили та вилучили сім кілограмів амфетаміну та десять кілограмів психотропу. Крім того, у ході огляду 14 поштових відправлень, які напередодні він відправляв, виявлено та вилучено 500 грамів суцвіть канабісу, 81 пігулку «екстезі», 500 грамів амфетаміну, 700 грамів PVP та 301 штуку марок ЛСД. Вартість вилучених речовин, за цінами «чорного ринку» складає понад 10,5 мільйонів гривень», - повідомив правоохоронець.

Наркоділка, 1991 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

«Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав правоохоронець.

Раніше повідомлялося, що 15 жовтня на Севастопольській площі, 1 правоохоронці зупинили автомобіль BMW, отримавши інформацію, що всередині знаходиться велика кількість наркотиків. Під час обшуку поліцейські вилучили 20 великих пакетів з різними речовинами. Серед них були: кристалічні речовини, таблетки та інше. Всі речовини будуть передані на експертизу. Поліцейські повідомили, що загальна вага вилученого близько 20 кілограм.