Мешканця Одещини затримали з чотирма кілограмами наркотиків
Поліцейські вилучили у жителя Біляївського району декілька кілограмів канабісу
63-річному чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України працівники Хаджибеївського відділення поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка.
В його оселі було знайдено близько чотирьох кілограмів сухої подрібненої речовини рослинного походження. Зі слів господаря будинку, виявлена речовина є канабісом, який він зберігав для власного вживання.
Наразі вилучене направлено на експертизу. За її результатами буде вирішуватися питання про притягнення правопорушника до відповідальності.
Слідство триває.