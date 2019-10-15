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    Новини

    Мешканця Одещини затримали з чотирма кілограмами наркотиків

    • Розсилка
    Мешканця Одещини затримали з чотирма кілограмами наркотиків

    Поліцейські вилучили у жителя Біляївського району декілька кілограмів канабісу

    63-річному чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України працівники Хаджибеївського відділення поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка.

    В його оселі було знайдено близько чотирьох кілограмів сухої подрібненої речовини рослинного походження. Зі слів господаря будинку, виявлена  речовина є канабісом, який він зберігав для власного вживання.

    Наразі вилучене направлено на експертизу. За її результатами буде вирішуватися питання про притягнення правопорушника до відповідальності.

    Слідство триває.

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