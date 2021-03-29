  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві попрощались з ректором одного з найперших приватних вузів країни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Святійший Патріарх Філарет звершив у Володимирському кафедральному соборі чин похорону ректора Європейського університету Івана Тимошенка - У Києві попрощались з ректором одного з найперших приватних вузів країни
    Святійший Патріарх Філарет звершив у Володимирському кафедральному соборі чин похорону ректора Європейського університету Івана Тимошенка
    Фото: www.facebook.com/PhilaretPatriarch

    У 1991 році Тимошенко заснував один з перших вищих навчальних закладів приватної форми власності в Україні, який працює і сьогодні – Європейський університет

    27 березня на 85 році життя помер відомий науковець, історик, співзасновник та ректор Європейського університету Іван Тимошенко. Сьогодні Святійший Патріарх Філарет звершив у Володимирському кафедральному соборі чин похорону ректора, адже він завжди був парафіянином Київського патріархату.

    Попрощатися, помолитись і провести в останню путь Івана Тимошенка прийшли рідні і близькі, а також професорсько-викладацький колектив Європейського університету, представники вищих навчальних закладів, громадські діячі і студентство.

    Професор Іван Тимошенко – заслужений працівник освіти України, Голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, член Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів, почесний професор Міжнародного університету (місто Відень) та Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний університет (США)».

    Іван Тимошенко народився 14 березня 1937 року в селі Євгенівка на Донеччині.

    У 1991 році заснував один з перших вищих навчальних закладів приватної форми власності в Україні, який працює і сьогодні – Європейський університет.

    Із 2006-го до 2013 року був членом колегії Міністерства освіти та науки України та членом Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів.

    Іван Тимошенко є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць з історії, економіки, менеджменту підприємства та проблем вищої освіти.

    Теги: Філарет смерть православна церква наука вчитель університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies