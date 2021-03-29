У Києві попрощались з ректором одного з найперших приватних вузів країни

У 1991 році Тимошенко заснував один з перших вищих навчальних закладів приватної форми власності в Україні, який працює і сьогодні – Європейський університет

27 березня на 85 році життя помер відомий науковець, історик, співзасновник та ректор Європейського університету Іван Тимошенко. Сьогодні Святійший Патріарх Філарет звершив у Володимирському кафедральному соборі чин похорону ректора, адже він завжди був парафіянином Київського патріархату.

Попрощатися, помолитись і провести в останню путь Івана Тимошенка прийшли рідні і близькі, а також професорсько-викладацький колектив Європейського університету, представники вищих навчальних закладів, громадські діячі і студентство.

Професор Іван Тимошенко – заслужений працівник освіти України, Голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, член Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів, почесний професор Міжнародного університету (місто Відень) та Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний університет (США)».

Іван Тимошенко народився 14 березня 1937 року в селі Євгенівка на Донеччині.

У 1991 році заснував один з перших вищих навчальних закладів приватної форми власності в Україні, який працює і сьогодні – Європейський університет.

Із 2006-го до 2013 року був членом колегії Міністерства освіти та науки України та членом Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів.

Іван Тимошенко є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць з історії, економіки, менеджменту підприємства та проблем вищої освіти.