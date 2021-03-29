Новообраний ректор засуджує партійні заходи у Київському університеті

Про проведений в учбовому закладі з’їзд «Слуги народу» Володимир Бугров не знав

Нещодавно обраний ректором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна визначив свою позицію щодо партійних заходів в стінах вишу. За його словами, університет не може бути повністю поза політикою і понад 80 народних депутатів України у всіх фракціях і групах є його випускниками. Однак партійним зʼїздам при цьому в його стінах не місце.

Ректор звернув увагу, що на території Київського університету немає жодної церкви – це теж принципова позиція закладу. «У нас бувають зустрічі з політиками для студентів політологів, істориків чи міжнародників – це абсолютно нормально. Як і з релігійними діячами теж. Але це зустріч, а не проведення партійного заходу чи молебну», – сказав Володимир Бугров.

За словами ректора, університет, і не тільки український, не зможе бути поза політикою, бо це є життя країни, але це все має бути з дотриманням чітких норм і правил.

«Якщо це візит президента України, то треба розуміти, що незалежно від вподобань – це є глава держави. Прем’єр-міністр, голова Верховної ради – це є вищі посадові особи, вони можуть у будь-який момент звернутися і прибути до університету для зустрічі зі студентами. Це норма для будь-якої країни», – сказав він.

Володимир Бугров також назвав своєю принциповою позицією припинення будь-яких політичних заходів на території вишу. На питання, як він ставиться до проведеного на території учбового закладу зʼїзду партії «Слуга народу», новообраний ректор відповів, що не знав про нього.

Нагадаємо, шо 20 вересня минулого року, партія «Слуга народу» назвала кандидатів в депутати до Київради на місцевих виборах. Захід проходив у внутрішньому дворі червоного корпусу Університету Шевченка, на з’їзді були присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, помічник президента України Сергій Шефір, глава Київського обласного осередку «Слуги народу» Микола Тищенко та кандидат на.

Проведення партійного заходу на території вишу викликало протест з боку студентського парламенту університету.

Кандидат філософських наук і професор Володимир Бугров переміг на повторних виборах ректора Київського університету імені Шевченка минулої середи, 24 березня.