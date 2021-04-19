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    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)

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    Віддати останню шану Володимиру Яворівському прийшли політики, митці та пересічні громадяни - У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    Віддати останню шану Володимиру Яворівському прийшли політики, митці та пересічні громадяни
    Фото: Укрінформ

    Церемонія прощання з письменником і громадським діячем відбулась у Видубицькому монастирі

    Сьогодні, 19 квітня, в київському Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі відбулася церемонія прощання з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Про це повідомляє Укрінформ.

    «Володимир Яворівський – поборник всього українського. Він любив та захищав українську мову, українську культуру. Це велика втрата для України та всіх нас. Кажуть, що незамінних людей не існує, але Володимир Яворівський незамінний», – розповіла під час церемонії Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    Віддати останню шану видатному політичному та культурному діячу прийшли чимало політиків, митців та пересічних громадян, зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

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    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)
    Фото: Укрінформ

    Нагадаємо, літератор та громадський діяч Володимир Яворівський помер 17 квітня.

    Він вів на «UA: українське радіо» передачу «20 хвилин з Володимиром Яворівським». Останні випуски присвятив радіопртретам письменників – Миколі Вінграновському, Анатолію Дімарову, Романові Іваничуку, Тарасові Шевченку.

    Відомі політики висловили жаль і співчуття родині через смерть знаного українського письменника та громадського діяча.

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    Теги: Юлія Тимошенко Київ смерть Людмила Денісова письменник Дмитро Разумков
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