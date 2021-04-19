У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)

Церемонія прощання з письменником і громадським діячем відбулась у Видубицькому монастирі

Сьогодні, 19 квітня, в київському Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі відбулася церемонія прощання з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Про це повідомляє Укрінформ.

«Володимир Яворівський – поборник всього українського. Він любив та захищав українську мову, українську культуру. Це велика втрата для України та всіх нас. Кажуть, що незамінних людей не існує, але Володимир Яворівський незамінний», – розповіла під час церемонії Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Віддати останню шану видатному політичному та культурному діячу прийшли чимало політиків, митців та пересічних громадян, зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, літератор та громадський діяч Володимир Яворівський помер 17 квітня.

Він вів на «UA: українське радіо» передачу «20 хвилин з Володимиром Яворівським». Останні випуски присвятив радіопртретам письменників – Миколі Вінграновському, Анатолію Дімарову, Романові Іваничуку, Тарасові Шевченку.

Відомі політики висловили жаль і співчуття родині через смерть знаного українського письменника та громадського діяча.

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