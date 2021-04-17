Останнє слово Володимира Яворівського. Кому письменник присвячував випуски своїх радіопередач

На сайті «UA: українське радіо» анонсовано іще 2 випуски програми «20 хвилин з Володимиром Яворівським»

«Вітання вам із Києва, українці. А нам до праці. До моєї традиційної 20-хвилинки на Першому всеукраїнському каналі Суспільного радіо. Сьогодні ще один портрет великого українця 20 століття. Його ім’я знане кожному. І звучить воно і лагідно, і грізно. Залежно від того, хто це ім’я вимовляє, і для чого вимовляє, і з якої нагоди, і з якою метою». Так починає свою останню програму, присвячену правозахиснику Левкові Лук’яненку, Володимир Яворівський. Він вів на «UA: українське радіо» передачу «20 хвилин з Володимиром Яворівським». Останні випуски присвятив радіопртретам письменників – Миколі Вінграновському, Анатолію Дімарову, Романові Іваничуку, Тарасові Шевченку.

«Що ж ми за народ такий?» – запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя, і тому залишимося нецікавими і самим собі, і світові», – ідеться у анонсі передачі.

На сайті анонсовано іще 2 випуски програми «20 хвилин з Володимиром Яворівським». Вони вийдуть у ефір 17 та 18 квітня та будуть присвячені письменнику Іванові Плющу.

Слухати програми можна тут http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=317

Нагадаємо, літератор та громадський діяч Володимир Яворівський помер 17 квітня.

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