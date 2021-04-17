Стояв біля витоків української державності – відомі політики висловлюють жаль через смерть Яворівського

Володимир Яворівський помер 17 квітня на 79-му році життя

Спогадами про померлого письменника і політичного діяча поділилися Дмитро Разумков та Юлія Тимошенко

Відомі політики висловлюють жаль та співчуття родині через смерть знаного українського письменника та громадського діяча Володимира Яворівського.

«Сьогодні пішов із життя видатний український письменник і громадсько-політичний діяч Володимир Олександрович Яворівський. Народний депутат багатьох скликань Верховної Ради, один із авторів Акту проголошення незалежності України і великий патріот нашої держави. Володимир Олександрович доклав великих зусиль для розбудови демократичної та сильної України. Його державотворчий внесок назавжди залишиться в історії нашої країни. Світла пам’ять. Співчуття рідним та близьким!», – написав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у facebook.

Також спогадами про померлого поділилася народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Пішов з життя наш добрий друг Володимир Яворівський... Невимовно сумно. Невимовно. Ми разом пройшли велику частину політичного життя. Плече до плеча, серце до серця. Завжди пишалася таким колегою. Щирий, палкий, мудрий. Майстер слова. Справжній патріот, для якого Україна завжди була понад усе, як би банально не звучали зараз ці слова...

Він був з когорти тих, хто стояв біля витоків сучасної української державності. Один із засновників Народного Руху, саме він зачитав у Верховній Раді історичний Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. І далі все життя працював на те, щоб Україна квітла, розвивалася, ставала сильною, по-справжньому демократичною...

І весь час творив. Художні твори – романи, повісті, оповідання. Статті. Виступи. Його авторську програму «20 хвилин з Володимиром Яворівським» на Українському радіо чув, напевне, кожен українець...

А ще він був фантастично гостинним. І має фантастичну родину. Дуже, дуже шкода... Спочивайте з миром, Володимире Олександровичу... Дякую Вам за все», – написала народна депутатка.

Нагадаємо, літератор та громадський діяч Володимир Яворівський помер 17 квітня.

Володимир Яворівський. Він вів на «UA: українське радіо» передачу «20 хвилин з Володимиром Яворівським». Останні випуски присвятив радіопртретам письменників – Миколі Вінграновському, Анатолію Дімарову, Романові Іваничуку, Тарасові Шевченку.

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