У Києві правоохоронці викрили три підпільні гральні заклади (фото, відео)



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Під час санкціонованих обшуків у закладах правоохоронці виявили та вилучили близько 30 системних блоків і моніторів Фото: Нацполіція

Гральні заклади функціонували у Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах столиці

Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Києві під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 задокументували діяльність трьох підпільних азартних клубів, які знаходилися на вулицях Васильківській та Кирилівській, а також на бульварі Чоколівському

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що організатори гральних закладів обдзвонювали клієнтів та запрошували «пограти», а впускали їх через «чорний» хід.

«На момент огляду у трьох приміщеннях знаходилися охоронці, адміністратори та декілька гравців, яких ми опитали. Під час санкціонованих обшуків у закладах ми виявили та вилучили близько 30 системних блоків і моніторів, через які здійснювався допуск до азартних ігор, а також інше обладнання, що використовувалося у протиправному бізнесі», - розповів слідчий Дніпровського управління поліції Андрій Загладько.

Слідчі Дніпровського управління поліції за всіма фактами розпочали кримінальні провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті карається штрафом до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, з метою притягнення їх до відповідальності, згідно з чинним законодавством.