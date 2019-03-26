У Києві презентували інформаційний термінал поліції: як він працює



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Перший інформаційний термінал уже запрацював у тестовому режимі біля входу до Головного управління Національної поліції у Києві Фото: Нацполіція

Сучасний планшетний комунікатор буде виконувати не лише консультативно-інформаційну функцію, а й надасть можливість людям у зручний спосіб звернутися до працівників поліції

У вівторок, 26 березня, у Києві презентували інформаційний термінал для ефективної співпраці поліції та громади.

Цей інноваційний інструмент був розроблений за ініціативи Національної поліції України у співпраці з ВБО «Українська фундація правової допомоги» за підтримки Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та Посольства США в Україні.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, цей зручний у використанні планшетний пристрій дозволить громадянам з будь-якого місця, де він буде встановлений, ефективно захищати свої права та надасть доступ до найбільш запитуваних сервісів. «А це у свою чергу значно спрощує діалог з правоохоронцями», - зазначив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

Нові інтерактивні рішення націлені перш за все на забезпечення прав людини. А теперішні методики та швидкість спрощують комунікацію та роблять її більш ефективною. У використанні термінал доволі простий, достатньо лише обрати необхідний модуль і натиснути кнопку.

«Ми сьогодні демонструємо технологічно-інженерне рішення взаємодії Національної поліції України та громади. І такий термінал - це точка доступу людей до сервісу поліцейських підрозділів. Реалізація цього проекту сьогодні відбувається у столиці, а у подальшому, сподіваємося, подібні термінали з'являться в інших регіонах нашої країни, адже головною метою є безпека громадян та належне підтримання правопорядку», - розповів директор «Української фундації правової допомоги» Микола Сіома.

За словами розробників, за допомогою цього інструменту громадяни зможуть швидко повідомити про правопорушення, свідками яких вони стали, записатися на особистий прийом керівництва, надіслати звернення до будь-якого підрозділу поліції, оцінити взаємодію із представниками поліції та залишити відгук про їх роботу, вказуючи персональний номер жетону або конкретне прізвище.

Крім того, використовуючи інтерактивну мапу, можна буде визначити адресу та контактні дані свого дільничного офіцера поліції, повідомити про випадки корупції відповідальним підрозділам, дізнатися статистичні дані, а також отримати корисну інформацію правозахисних громадських організацій.

Особливу увагу при розробці інженери приділили модулю під назвою «Я – дитина». Ця функція допоможе дітям швидко повідомити про те, що вони опинилися в біді, або відносно них вчинено правопорушення. Звісно, дана опція досить актуальна у контексті протидії булінгу або сімейному насильству.

Працівникам поліції інформаційний термінал допоможе оптимізувати роботу зі зверненнями людей, зменшити кількість паперової роботи та навантаження і оперативно надавати громадянам відповіді на запитувану інформацію.

Перший інформаційний термінал уже запрацював у тестовому режимі біля входу до Головного управління Національної поліції у Києві, а в подальшому ще два таких комунікатори будуть налаштовані у Шевченківському та Голосіївському управліннях столичної поліції.