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    У Києві поліцейський Prius влетів у стовп: є постраждалі (фото, відео)

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    Поліцейський автомобіль від зіткнення зі стовпом отримав серйозні пошкодження - У Києві поліцейський Prius влетів у стовп: є постраждалі (фото, відео)
    Поліцейський автомобіль від зіткнення зі стовпом отримав серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, водій поліцейського авто заснув за кермом

    У вівторок, 26 березня, на вулиці Юрія Іллєнка в Києві сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Toyota Prius.

    ДТП сталася близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, поліцейський автомобіль Toyota Prius рухався по вулиці Юрія Іллєнка в сторону вулиці Січових Стрільців. Водій патрульної машини заснув за кермом, від чого машину занесло і вона врізалася в електроопору.

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    В результаті аварії постраждала дівчина-поліцейська. Її з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в найближчу лікарню.

    Поліцейський автомобіль від зіткнення зі стовпом отримав серйозні пошкодження всієї передньої частини і моторного відсіку.

    На місці події працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

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    У Києві поліцейський Prius влетів у стовп: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві поліцейський Prius влетів у стовп: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві поліцейський Prius влетів у стовп: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві поліцейський Prius влетів у стовп: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві поліцейський Prius влетів у стовп: є постраждалі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 25 березня в Києві на проспекті Лобановського, 76 сталася аварія за участю мотоцикліста і автомобіля Opel Vectra: водій Opel хотів перетнути подвійну суцільну і збив пілота мотоцикла.

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