У Києві поліцейський Prius влетів у стовп: є постраждалі (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейський автомобіль від зіткнення зі стовпом отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

За попередніми даними, водій поліцейського авто заснув за кермом

У вівторок, 26 березня, на вулиці Юрія Іллєнка в Києві сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Toyota Prius.

ДТП сталася близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, поліцейський автомобіль Toyota Prius рухався по вулиці Юрія Іллєнка в сторону вулиці Січових Стрільців. Водій патрульної машини заснув за кермом, від чого машину занесло і вона врізалася в електроопору.

В результаті аварії постраждала дівчина-поліцейська. Її з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в найближчу лікарню.

Поліцейський автомобіль від зіткнення зі стовпом отримав серйозні пошкодження всієї передньої частини і моторного відсіку.

На місці події працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

Як повідомлялося, 25 березня в Києві на проспекті Лобановського, 76 сталася аварія за участю мотоцикліста і автомобіля Opel Vectra: водій Opel хотів перетнути подвійну суцільну і збив пілота мотоцикла.