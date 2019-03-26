В офісі Гриценка в центрі Києва шукали бомбу (фото)



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На місці працювала слідчо-оперативна група Голосіївського управління та спеціалісти профільних служб Фото: Нацполіція

Невідомий повідомив поліції про наміри його товариша замінувати офіс кандидата в президенти Анатолія Гриценка

Сьогодні, 26 березня, до столичної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування офісу кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, невідомий розповів, що вчора під час розпивання алкогольних напоїв його знайомий говорив про замінування офісу Гриценка. Зловмисник навіть показав йому пакет із пристроєм, схожим на вибухівку.

На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління та спеціалісти профільних служб.

Проводилася евакуація осіб із приміщення та ретельна перевірка будівлі і прилеглої до неї території. Небезпечних предметів не виявили.

Вказану інформацію внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення чоловіка, який повідомив про замінування, та його товариша, котрий планував скоїти злочин.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.