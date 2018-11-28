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    Новини

    У Києві прямо на дорозі розвалилася фура

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    З тягача злетіла коробка - У Києві прямо на дорозі розвалилася фура
    З тягача злетіла коробка
    Фото: dtp.kiev.ua

    Потерпілих немає

    У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фури. Як пише паблік dtp.kiev.ua, аварія сталася на Повітрофлотському шляхопроводі у напрямку від моста Жуляни в сторону аеропорту.

    У фури злетів причіп з тягача.

    Повідомляється, що потерпілих немає. Очікують поліцію.

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    У Києві прямо на дорозі розвалилася фура
    У Києві прямо на дорозі розвалилася фура
    У Києві прямо на дорозі розвалилася фура
    У Києві прямо на дорозі розвалилася фура
    У Києві прямо на дорозі розвалилася фура
    У Києві прямо на дорозі розвалилася фура

    Нагадаємо, у вівторок, 27 листопада, під Києвом на Броварській окружній сталася смертельна ДТП. Зіткнулися фура Mercedes і легковик Hyundai Accent.

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