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    Киянин у свій день народження розбив американський спорткар (відео, фото)

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    Ford Mustang після аварії / Фото: dtp.kiev.ua - Киянин у свій день народження розбив американський спорткар (відео, фото)
    Ford Mustang після аварії / Фото: dtp.kiev.ua

    В Києві водій на свій день народження розбив американський спорткар – прокатний Ford Mustang

    У Києві розбили американський спорткар. В аварію потрапив Ford Mustang, який до того ж виявився прокатним, повідомляє dtp.kiev.ua.

    Аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного. Хлопець вирішив зробити собі подарунок на 30-річчя і орендував купе Ford Mustang. Але, мабуть не врахував, що це не найпростіший в управлінні автомобіль.

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    Киянин у свій день народження розбив американський спорткар (відео, фото)
    Киянин у свій день народження розбив американський спорткар (відео, фото)
    Киянин у свій день народження розбив американський спорткар (відео, фото)

    На мокрій дорозі водій не впорався з керуванням і Ford Mustang занесло. Масл-кар вилетів на тротуар і врізався в паркан, після чого його знову відкинуло на дорогу.

    На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, проте автомобіль отримав серйозні пошкодження. Його, звичайно, можна відновити, але обійдеться це в копійку. Втім, прокатні автомобілі застраховані, отже, ймовірно, винуватцю ДТП платити не доведеться.

    А ось в США блискавка вдарила в автомобіль, в якому знаходилися люди. Як це було, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: ДТП Київ
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    Киянин у свій день народження розбив американський спорткар (відео, фото)