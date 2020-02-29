У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
Після зіткнення водій вибрався з мікроавтобуса та намагався втекти
Обставини пригоди з’ясовує слідча група
У ніч з 28 на 29 лютого 2020 року в Деснянському районі міста Києва нетверезий водій мікроавтобуса Mercedes протаранив стоячу вантажівку Renault.
Про це розповідають ВартовіЕспресо.
Очевидці кажуть – після зіткнення водій вибрався з мікроавтобуса та намагався втекти, проте був затриманий правоохоронцями.
На місце пригоди прибули лікарі «швидкої», надали першу допомогу водію і госпіталізували його.
Обставини пригоди з’ясовує слідча група.
Наадаємо, у Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП.
Читайте також: