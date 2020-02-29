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    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки

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    Після зіткнення водій вибрався з мікроавтобуса та намагався втекти - У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
    Після зіткнення водій вибрався з мікроавтобуса та намагався втекти

    Обставини пригоди з’ясовує слідча група

    У ніч з 28 на 29 лютого 2020 року в Деснянському районі міста Києва нетверезий водій мікроавтобуса Mercedes протаранив стоячу вантажівку Renault.

    Про це розповідають ВартовіЕспресо.

    Очевидці кажуть – після зіткнення водій вибрався з мікроавтобуса та намагався втекти, проте був затриманий правоохоронцями.

    На місце пригоди прибули лікарі «швидкої», надали першу допомогу водію і госпіталізували його.

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    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки
    У Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки

    Обставини пригоди з’ясовує слідча група.

    Наадаємо, у Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП.

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