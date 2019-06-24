  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину, є поранений

    • Розсилка
    24 червня у Києві стрілець у стані алкогольного сп'яніння поранив з пістолета випадкового перехожого - У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину, є поранений
    24 червня у Києві стрілець у стані алкогольного сп'яніння поранив з пістолета випадкового перехожого

    41-річний уродженець Київської області відкрив стрілянину в столиці

    У Києві поліцейські затримали чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння почав стріляти з пістолета на вулиці і випадково поранив перехожого, який стояв біля пішохідного переходу. Про це повідомляється на сайті столичного управління Нацполіції.

    До правоохоронців звернувся 56-річний киянин, який розповів, що їхав на велосипеді і зупинився на світлофорі, як у нього вистрілив невідомий.

    Постраждалого госпіталізували з діагнозом «вогнепальне поранення передпліччя».

    Незабаром поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 41-річний уродженець Київської області.

    2353637

    «Чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння вів себе агресивно. При поверхневому огляді у нього виявили предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль, його направлено на експертизу», - йдеться в повідомленні.

    Стрілка затримали, відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

    Зазначимо, що минулої ночі в Оболонському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловіка було поранено у ногу.

    Читайте також
    Київ кримінал зброя обстріл алкогольне сп'яніння чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ