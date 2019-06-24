У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину, є поранений



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24 червня у Києві стрілець у стані алкогольного сп'яніння поранив з пістолета випадкового перехожого

41-річний уродженець Київської області відкрив стрілянину в столиці

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння почав стріляти з пістолета на вулиці і випадково поранив перехожого, який стояв біля пішохідного переходу. Про це повідомляється на сайті столичного управління Нацполіції.

До правоохоронців звернувся 56-річний киянин, який розповів, що їхав на велосипеді і зупинився на світлофорі, як у нього вистрілив невідомий.

Постраждалого госпіталізували з діагнозом «вогнепальне поранення передпліччя».

Незабаром поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 41-річний уродженець Київської області.

«Чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння вів себе агресивно. При поверхневому огляді у нього виявили предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль, його направлено на експертизу», - йдеться в повідомленні.

Стрілка затримали, відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Зазначимо, що минулої ночі в Оболонському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловіка було поранено у ногу.