У Києві різко зросли ціни на таксі

Вартість поїздки зросла у два-три рази

Сьогодні, 18 травня, по обіді в Києві на тлі значного погіршення погодних умов підскочили ціни на послуги таксі. При цьому пасажирам, крім додаткових грошових витрат, варто також бути готовим до витрат часу, позаяк столицю скували затори.

Сервіси значно підвищили вартість маршрутів зважаючи на актуальні «проблемні» ділянки доріг, де через негоду залило траси та вулиці. Така картина, зокрема, спостерігається на Подолі, повідомляє «РБК-Україна».

Так, від мікрорайону Виноградар до Контрактової площі на Подолі служба таксі Bolt просить майже 300 гривень, при цьому обіцяє виконати шлях за 8 хвилин. Uber оцінює такий маршрут не так дорого - від 230 до 270 гривень - тільки проблема знайти вільне авто. Інші оператори теж просять близько 260 гривень.

Від Контрактової площі в Шевченківському районі до автостанції Видубичі в Голосіївському районі стандартні поїздки в таксі тепер можуть обійтися у 255 гривень. При цьому Bolt за 11-хвилинний шлях з Теремків до Подолу пропонує потенційним клієнтам розщедритися на 475 гривень.

Як повідомлялося, через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps. Найбільше ускладнено рух у центрі Києва, на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вул. Набережно-Рибальській, проспекті Перемоги, проспекті Бандери та ін.

Негода вже наробила біди у столиці.