Знесені дахи і поламані дерева. Херсонщиною пронісся буревій (фото)

Торнадо у Великій Лепетисі визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня

У Херсонській області після торнадо, сильної зливи та грози залишаються пошкодженими покрівлі в 111 будівлях з них: 103 будинки приватного сектору та восьми – соціальної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

Найбільше біди негода принесла жителям Високопільської, Бериславської, Новорайської, Великоолександрівської територіальних громад та Асканія-Нова. Також на території Чаплинської громади відновлюється водопостачання.

Торнадо, що пронісся по регіону в минулу ніч найбільше біди наробив у селищі Велика Лепетиха, пише видання Херсонці. На трьох вулицях селища зруйновано близько двох сотень будинків. Без даху також залишилися місцеву сільраду і Будинок культури, як повідомив голова Великолепетиської територіальної громади Максим Колокот.

На даний час в селищі поступово відновлюють подачу електрики і води. Введено надзвичайний стан місцевого значення. За словами Максима Колоколот, збитки від негоди оцінюється в суму до мільйона гривень.

Варто зазначити, що наслідок ускладнення погодних умов залишаються знеструмленими вісі населених пунктів у двох областях, а саме: Дніпропетровська – сім та Херсонська – один. Крім того, в Жмеринці Вінницької області внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення домогосподарств.