У Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн (фото)

Під час обшуків у злочинців вилучено сувенірні банкноти

Зловмисники представлялися працівниками пенсійного фонду та пропонували пенсіонерам обміняти гроші, які начебто вийшли з обігу, на нові купюри

Столичні правоохоронці викрили групу осіб, які шахрайським способом ошукали людей похилого віку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами шахрайства співробітники Печерського та Шевченківського управлінь поліції спільно із оперативниками столичного главку за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 провели п’ять санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисники видавали себе за працівників пенсійного фонду та шляхом обміну грошей нібито старого зразка на нові заволодівали заощадженнями громадян похилого віку. Загальна сума, що фігурує у кримінальних провадженнях, – понад 2 млн грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі виявили та вилучили ряд доказів: сувенірні банкноти, списки з адресами проживання потенційних потерпілих, мобільні телефони і сім-картки, ноутбуки, ювелірні вироби, банківські картки, а також бойовий пістолет, два магазини до нього та набої. Встановлено, що виявлена зброя була викрадена у Луганській області.

Двом жінкам – 1982 та 2001 років народження повідомлено про підозру у вчиненні чотирьох епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 і ч.ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (крадіжка та шахрайство).

Подано клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисницям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, у рамках якого з’ясовуються обставини, за яких пістолет потрапив до 40-річного мешканця Одеси та мету його зберігання. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На даний час за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва досудове розслідування триває, під час якого встановлюється причетність групи до вчинення інших епізодів злочинної діяльності на території столиці.

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