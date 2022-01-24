У Києві синоптики 25 січня прогнозують мороз

Вдень -6-8 градусів, на дорогах ожеледиця

У вівторок, 25 січня, в Києві очікується морозний і похмурий день. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Також за прогнозами, на дорогах буде ожеледиця, а до кінця дня піде сніг.

«У Києві вівторок буде морозним: вночі -10-12 градусів, вдень -6-8 градусів. Ожеледиця. Сніг ймовірний, скоріше, завтра ввечері», – йдеться у повідомленні.

Також за прогнозом Діденко, вночі в більшості областей передбачається морозна погода з температурою повітря -7-13 градусів, вдень у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться в межах -3-8 градусів, на Півдні 0-5 градусів морозу.

Сніг випадатиме найближчої ночі переважно на Півдні та Сході.

«Вдень атмосферний фронт підсуне хмарний масив із снігом до західних областей, на радість туристам і не знаю, чи на радість місцевим людям. Особливо тим, хто живе в горах.

Щоб вітер не ображався, коли ми про нього згадуємо у його штормові молодечі деньки, скажемо, що 25-го січня він передбачається переважно західним, помірним, іноді навіть слабким», – написала синоптикиня.

Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання