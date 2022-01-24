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    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)

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    Окрім директор Кримського дому Ахтем Сеітаблаєв, свої голоси аудіогіду подарували й інші відомі кримські татари - Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)
    Окрім директор Кримського дому Ахтем Сеітаблаєв, свої голоси аудіогіду подарували й інші відомі кримські татари
    фото: пресслужба музею

    Наразі аудіогід кримськотатарською може послухати кожен відвідувач музею

    Національний художній музей України у Києві запустив аудіогід кримськотатарською мовою. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

    Для цього достатньо навести смартфон на QR-код, розташований поруч з твором у постійній експозиції. Пізніше аудіогід буде доступний на касі музею.

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    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)
    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)
    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)
    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)
    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)
    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)
    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)

    Свої голоси аудіогіду подарували режисер, директор Кримського дому Ахтем Сеітаблаєв, голова ГО «Кримська родина» Аніфе Куртсеітова, член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, актриса та журналістка Ельвіна Зейнедінова, кримськотатарська філологиня Мамуре Чабанова, ведуча та філологиня Аліна Бондаренко, а також відомі кримськотатарські актори театру і кіно з півострівної частини України, які користуються заслуженою любов’ю кримськотатарського народу.

    Урочиста презентація першого музейного аудіогіду кримськотатарською мовою у NAMU відбулась учора, 23 січня.

    Нагадаємо, кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до списку спадщини ЮНЕСКО.

    Раніше повідомлялося, що будівля мерії Києва засяяла кримськотатарським орнаментом.

    Також «Главком» писав, що на Київщині відкрилася кримськотатарська школа.

    Теги: кримські татари Київ кіно ЮНЕСКО музей смартфон
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    Художній музей у Києві «заговорив» голосом актора Сеітаблаєва кримськотатарською (фото)