  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві в суботу та неділю очікується сніг та поривчастий вітер - Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні
    У Києві в суботу та неділю очікується сніг та поривчастий вітер
    фото: glavcom.ua

    Сильні морози вдарять 24-25 січня

    Погода в Україні найближчим часом принесе сильні морози, місцями очікуються снігопади. Значне погіршення синоптичних умов слід чекати наступного тижня. На вихідних у країні буде помірно холодно, а в деяких областях оголошено штормове попередження.

    Сьогодні у більшості областей фіксуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина, а на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

    За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, 21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом.

    21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом

    21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом

    «Хіба що в південній частині без істотних опадів, а також на сході в неділю в основному сухо. Ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, і далі поривчастий!» – попередила синоптик.

    Температура повітря сьогодні, 21 січня, в межах 0... -4 градусів морозу, на півдні +1... + 5 градусів.

    «Надалі, з нового тижня в більшості областей України очікується посилення морозів!» – повідомила Діденко.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні
    Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні
    Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні
    Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні
    Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні


    В Українському гідрометцентрі попереджають, що сильні морози ймовірні 24-25 січня. Найсильніші на заході і півночі: вдень до -8, вночі до -16 градусів. Сніг можливий у понеділок на сході, а у вівторок – у західних областях.

    Теги: вихідні прогноз погоди снігопад повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні