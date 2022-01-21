Насуваються тріскучі морози та снігопади: прогноз на найближчі дні

У Києві в суботу та неділю очікується сніг та поривчастий вітер

У Києві в суботу та неділю очікується сніг та поривчастий вітер

Сильні морози вдарять 24-25 січня

Погода в Україні найближчим часом принесе сильні морози, місцями очікуються снігопади. Значне погіршення синоптичних умов слід чекати наступного тижня. На вихідних у країні буде помірно холодно, а в деяких областях оголошено штормове попередження.

Сьогодні у більшості областей фіксуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина, а на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, 21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом.

21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом

«Хіба що в південній частині без істотних опадів, а також на сході в неділю в основному сухо. Ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, і далі поривчастий!» – попередила синоптик.

Температура повітря сьогодні, 21 січня, в межах 0... -4 градусів морозу, на півдні +1... + 5 градусів.

«Надалі, з нового тижня в більшості областей України очікується посилення морозів!» – повідомила Діденко.





В Українському гідрометцентрі попереджають, що сильні морози ймовірні 24-25 січня. Найсильніші на заході і півночі: вдень до -8, вночі до -16 градусів. Сніг можливий у понеділок на сході, а у вівторок – у західних областях.