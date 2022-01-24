Останній тиждень січня принесе у Київ похолодання

Починаючи з середи в столиці прогнозується сніг

Сьогодні, 24 січня, день в Києві буде похмурим

У столиці останній тиждень січня почнеться зі зниження температури повітря, а з середи, 26 січня, обіцяють сніг. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, сьогодні, 24 січня, день в Києві буде похмурим. Температура вдень -4…-6°С, а от вночі вона знизиться до -9…-11°С.

У вівторок, 25 січня, сонечко може визирнути з-за хмар. Температура вдень очікується в межах -5…-7°С.

Починаючи з середи в столиці прогнозується сніг. Зразу невеликий, а в п’ятницю посилиться. Водночас, стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до -3°С.