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    Останній тиждень січня принесе у Київ похолодання

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    Починаючи з середи в столиці прогнозується сніг - Останній тиждень січня принесе у Київ похолодання
    Починаючи з середи в столиці прогнозується сніг
    фото: glavcom.ua

    Сьогодні, 24 січня, день в Києві буде похмурим

    У столиці останній тиждень січня почнеться зі зниження температури повітря, а з середи, 26 січня, обіцяють сніг. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Так, сьогодні, 24 січня, день в Києві буде похмурим. Температура вдень -4…-6°С, а от вночі вона знизиться до -9…-11°С.

    У вівторок, 25 січня, сонечко може визирнути з-за хмар. Температура вдень очікується в межах -5…-7°С.

    Починаючи з середи в столиці прогнозується сніг. Зразу невеликий, а в п’ятницю посилиться. Водночас, стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до -3°С.

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    Теги: прогноз погоди повітря
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    Останній тиждень січня принесе у Київ похолодання