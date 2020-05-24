ВООЗ нарахувала у Європі понад два мільйони хворих на коронавірус



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У 54 країнах померли від коронавірусу понад 173,6 тисячі людей, - ВООЗ

2 млн 600 тис хворих на Covid-19 живуть у 54 країнах Європейського регіону

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нарахувала понад два мільйони випадків зараження коронавірусом у 54 країнах, що входять до Європейського регіону ВООЗ. Такі дані оприлюднені у неділю, 24 травня, на сайті Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Згідно з підрахунками аналітиків організації, загальна кількість інфікованих коронавірусом перевищила два мільйони й шість тисяч осіб.

«Найбільше випадків зараження припадає на Росію - понад 344,4 тисячі. Далі йдуть Великобританія (майже 254,2 тисячі випадків), Іспанія (майже 235,3 тисячі випадків), Італія (229,3 тисячі випадків), Німеччина (понад 178,2 тисячі інфікованих), Туреччина (майже 155,7 тисячі випадків), Франція (144,8 тисячі інфікованих)», - йдеться у повідомленні.

Померли від коронавірусу у цих 54 країнах, котрі входять до Європейського регіону ВООЗ, понад 173,6 тисячі людей.

До відома, у світі станом на 24 травня виявлено 5 401 612 випадків зараження коронавірусом. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

Нових випадків інфекції виявлено майже на тисячу менше, ніж станом на ранок 23 травня – 8599. Понад 5,5 тисяч пацієнтів визнані здоровими, такі дані призводить оперативний штаб.

Нагадаємо, науковці назвали причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків. Зокрема, дослідники стверджують, що головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків може бути тестостерон.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.