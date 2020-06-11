У Києві створено мобільні групи контролю за дотриманням карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До складу мобільних груп увійшли, зокрема, правоохоронці

Мобільні групи щодоби перевіряють близько 100 об'єктів на предмет дотримання карантинних обмежень

У Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Про це повідомив радник київського міського голови, секретар штрабу Володимир Бондаренко.

«Місто посилює контроль за дотриманням протиепідемічних заходів задля запобігання подальшого розповсюдження вірусу Covid-19. За рішенням штабу, створено Мобільні групи контролю, головною метою яких є перевірка дотримання карантинних обмежень, введених у громадських місцях Кабінетом міністрів України та містом», – розповів він.

Бондаренко зазначив, що столиця з 31 травня продовжує фіксувати значну кількість нових хворих, що не дає змоги перейти до наступних етапів послаблень карантину.

Мобільні групи складаються із представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Вони щоденно перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг тощо. У разі недотримання працівниками чи відвідувачами вимог карантину складається протокол про адміністративне порушення за статтею 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 51 тисячі гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. Крім того, у разі фіксування значних порушень заклад може бути закритим, а відновити діяльність – тільки після усунення порушень.

Як підкреслив Бондаренко, мобільні групи діють виключно у рамках закону на підставі наданих повноважень. Під час перевірок враховується як наявна фактична інформація, так і повідомлення громадян про порушення вимог карантину.

«У міста немає мети наповнити за рахунок штрафів бюджет чи перешкодити роботі бізнесу. Навпаки, для відповідального бізнесу сьогодні ми намагаємось створити усі умови повноцінної роботи. Проте сьогодні зупинити хворобу – наша спільна громадянська відповідальність», – зазначив Бондаренко.

За минулу добу під час роботи груп перевірено 90 об’єктів та складено 10 протоколів.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу.

Читайте також:



