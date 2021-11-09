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    У Києві стартує пілотний проєкт «Вакцинація від грипу в аптеках»

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    Щорічна вакцинація наразі є найкращою профілактикою грипу - У Києві стартує пілотний проєкт «Вакцинація від грипу в аптеках»

    Щорічна вакцинація наразі є найкращою профілактикою грипу

    фото: zp.gov.ua

    Вакцинація – найбільш ефективний метод профілактики ускладнень грипу

    У середу 10 листопада в Києві стартує пілотний проєкт «Вакцинація від грипу в аптеках», повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    «Упродовж п’яти днів – із 10 до 14 листопада включно – кожен повнолітній громадянин зможе придбати вакцину проти грипу, пройти огляд лікаря та зробити щеплення безпосередньо в аптеці», – заявили у МОЗ і навели перелік адрес п’яти аптек, де можна зробити щеплення.

    Графіка: Міністерство охорони здоров'я України
    Графіка: Міністерство охорони здоров'я України

    Грип – дуже заразне вірусне захворювання, небезпечне через ризик розвитку тяжких ускладнень і можливість летального випадку. У МОЗ наголошують, що щорічна вакцинація наразі є найкращою профілактикою грипу.

    Як відомо, Київ на порозі епідемії грипу: за тиждень понад 20 тис. хворих.

    За інформацією державної установи «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» в епідемічному сезоні захворюваності на грип і ГРВІ 2021–2022 циркулюватимуть наступні віруси грипу:

    • вірус, подібний А/Victoria/2019 (H1N1) pdm09;
    • вірус, подібний А/Cambodia/2020 (H3N2);
    • вірус, подібний В/Washington/2019 (лінія В Victoria);
    • вірус, подібний В/Phuket/2013 (лінія В/Yamagata).

    Вакцини, які завезені до країни, ефективні проти усіх чотирьох вірусів.

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    Теги: Київ грип щеплення вакцинація ліки аптека вірус
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    У Києві стартує пілотний проєкт «Вакцинація від грипу в аптеках»