Київ на порозі епідемії грипу: за тиждень понад 20 тис. хворих

У Києві за минулий тиждень, з 1 по 7 листопада, зареєстровано 20698 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 12,5%. Наразі показник захворюваності становить 698,7. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 5,8% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6494 (зниження на 13,9%), дорослих – 14204 особи (зниження на 1,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 31,4%, а на попередньому тижні – 34,3%. Із них 45,7% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 2971 випадок

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 2342 особи, із них 201 дитина.