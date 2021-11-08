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    Київ на порозі епідемії грипу: за тиждень понад 20 тис. хворих

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    За тиждень у Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 14 тис. дорослих - Київ на порозі епідемії грипу: за тиждень понад 20 тис. хворих
    За тиждень у Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 14 тис. дорослих
    фото з відкритих джерел

    Столична влада закликає киян вакцинуватися від грипу

    У Києві за минулий тиждень, з 1 по 7 листопада, зареєстровано 20698 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 12,5%. Наразі показник захворюваності становить 698,7. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 5,8% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6494 (зниження на 13,9%), дорослих – 14204 особи (зниження на 1,6%).

    У структурі захворюваності діти становлять 31,4%, а на попередньому тижні – 34,3%. Із них 45,7% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 2971 випадок

    До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 2342 особи, із них 201 дитина.

    Столична влада закликає киян вакцинуватися від грипу. Наразі щепитися від грипу в столиці можна, у тому числі, у визначених комунальних медичних закладах первинної ланки.

    В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

    Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого

    До слова, вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції.

    Професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

    Теги: Київ грип епідемія кияни
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    Київ на порозі епідемії грипу: за тиждень понад 20 тис. хворих