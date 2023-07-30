Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері»
фото: Ян Доброносов

Замість символіки СРСР на монументі невдовзі з’явиться тризуб

 

Із монумента «Батьківщина-мати» у Києві почали знімати радянську символіку. Зокрема, з щита демонтують герб із серпом та молотом, повідомляє «Телеграф». Замість радянської символіки там невдовзі з’явиться тризуб.

У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері» фото 1

Попередньо відомо, що роботи мають завершитися до Дня Незалежності України – 24 серпня.

Нагадаємо, сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризуба на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам.

У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері» фото 2

Як повідомлялося, група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб Радянського Союзу.

У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері» фото 3

Проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію. Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі Метінвесту завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Також влада Київщини закликає змінити герб і прапор області.

Теги: Батьківщина прапор монумент влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міф про «визволення» й сьогодні залишається одним з основних інструментів м’якої сили Кремля в Болгарії
Болгарія вирішила позбутись головного радянського монумента. Росія організувала протести
9 березня, 14:59
Замість радянського символу на щиті постане герб України
Коли на щиті монумента «Батьківщина-мати» з’явиться тризуб: названо дату
13 липня, 16:13
Монумент «Батьківщина-мати»
Монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву
Вчора, 22:22

Новини

У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері»
У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері»
Роковини теракту в Оленівці: у Києві пройшла акція під посольством РФ
Роковини теракту в Оленівці: у Києві пройшла акція під посольством РФ
Монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву
Монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву
Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві
Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві
Відомий боксер, який не зміг відповісти, чий Крим, побив у Києві перехожого (відео)
Відомий боксер, який не зміг відповісти, чий Крим, побив у Києві перехожого (відео)
Убив і спалив банкіра: поліція затримала підозрюваного у злочині киянина (фото, відео)
Убив і спалив банкіра: поліція затримала підозрюваного у злочині киянина (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
37K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
31K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
21K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
5591
«Український контрнаступ виявився успішним». Соратник Путіна зробив «страшний» прогноз

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту