Влада Київщини закликає змінити герб і прапор області

На гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви

Офіційну символіку Київської області – герб та прапор – планують змінити, що вони не нагадували символи російської столиці та Московської області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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«Офіційна символіка Київщини має бути змінена! Сьогодні презентували депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі – буде широке обговорення в громадах», – зазначив Кравченко.

Проєкт майбутнього герба Київської області фото: Руслан Кравченко

Зазначається, що з 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви. За словами Кравченка, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати українській історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону.

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Герб Київщини нагадує герб російської столиці фото: Руслан Кравченко

За ініціативою Київської ОВА було проведено геральдичну експертизу офіційної символіки області.

Було сформовано робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів. Роботу групи координував заслужений художник та геральдист Олексій Руденко.

Нагадаємо, що на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві буде знято радянський герб і замінено його на тризуб.