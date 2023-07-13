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Компанія Ахметова безкоштовно виготовить тризуб для «Батьківщини-Матері»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Компанія Ахметова безкоштовно виготовить тризуб для «Батьківщини-Матері»
Візуалізація того, який вигляд матиме оновлена Батьківщина-мати
скріншот з відео

Опитування щодо заміни символу на монументі «Батьківщина-Мати» стало одним з наймасовіших

Група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб радянського союзу. Проєкт реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України разом з партнерами та фінансовими донорами, в продовження процесу декомунізації і дерусифікації в Україні. Монтаж мають завершити до 24 серпня. 

Проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію. Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі Метінвесту завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Для створення проекту і ремонтних робіт по Тризубу Група Метінвест акумулювала значні ресурси, та залучила спеціалістів з декількох підприємств компанії в Україні. Безпосередньо прокат сталі для оновленого символу виконали працівники «Запоріжсталі», спеціально на замовлення Міністерства культури.

«Ми вважаємо, що один із найголовніших символів незламності українського народу має прикрашати тризуб з високоякісної української сталі – як символ ідентичності українців, яким ми пишаємося. Спеціально для цього проєкту ми відновили марку сталі, з якої в 1981 році було створено весь монумент, а його було створено зі сталі «Запоріжсталі», – сказав генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Нагадаємо, Група Метінвест Ріната Ахметова – одна з найбільших і найдосвідченіших компаній з виготовлення сталі в Україні, виробник продукції для сталевого будівництва знаний у всьому світі. Серед відомих об’єктів зі сталі компанії – Дарницький міст, Нове безпечне укриття чорнобильської АЄС, НСК «Олімпійський», лондонський хмарочос Shard, міст Святого Георгія у Генуї та ще сотні реалізованих проектів в Україні і світі.

Як відомо, у додатку «Дія» було проведено опитування щодо долі герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати». У ньому взяли участь майже 800 тисяч українців. Найбільше – 85% – респондентів проголосували за заміну герба СРСР на тризуб. Опитування щодо заміни символу на монументі «Батьківщина-Мати» стало одним з наймасовіших.

Теги: монумент пам'ятник герб

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