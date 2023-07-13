Компанія Ахметова безкоштовно виготовить тризуб для «Батьківщини-Матері»

Опитування щодо заміни символу на монументі «Батьківщина-Мати» стало одним з наймасовіших

Група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб радянського союзу. Проєкт реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України разом з партнерами та фінансовими донорами, в продовження процесу декомунізації і дерусифікації в Україні. Монтаж мають завершити до 24 серпня.

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Проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію. Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі Метінвесту завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Для створення проекту і ремонтних робіт по Тризубу Група Метінвест акумулювала значні ресурси, та залучила спеціалістів з декількох підприємств компанії в Україні. Безпосередньо прокат сталі для оновленого символу виконали працівники «Запоріжсталі», спеціально на замовлення Міністерства культури.

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«Ми вважаємо, що один із найголовніших символів незламності українського народу має прикрашати тризуб з високоякісної української сталі – як символ ідентичності українців, яким ми пишаємося. Спеціально для цього проєкту ми відновили марку сталі, з якої в 1981 році було створено весь монумент, а його було створено зі сталі «Запоріжсталі», – сказав генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Нагадаємо, Група Метінвест Ріната Ахметова – одна з найбільших і найдосвідченіших компаній з виготовлення сталі в Україні, виробник продукції для сталевого будівництва знаний у всьому світі. Серед відомих об’єктів зі сталі компанії – Дарницький міст, Нове безпечне укриття чорнобильської АЄС, НСК «Олімпійський», лондонський хмарочос Shard, міст Святого Георгія у Генуї та ще сотні реалізованих проектів в Україні і світі.

Як відомо, у додатку «Дія» було проведено опитування щодо долі герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати». У ньому взяли участь майже 800 тисяч українців. Найбільше – 85% – респондентів проголосували за заміну герба СРСР на тризуб. Опитування щодо заміни символу на монументі «Батьківщина-Мати» стало одним з наймасовіших.