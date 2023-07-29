Монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву

Рішення про перейменування пам'ятки затвердить Мінкульт напередодні Дня незалежності України

Монумент «Батьківщина-мати» в Києві пропонується перейменувати на «Україна-мати». Про це повідомив генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю «Українському Радіо».

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За його словами, на засіданні вченої ради музею було ухвалено важливі рішення, одне з них – перейменування монумента «Батьківщина-мати» на монумент «Україна-мати».

Савчук сподівається, що відповідне рішення вченої ради музею затвердить Міністерство культури та інформаційної політики напередодні Дня незалежності України, 24 серпня.

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«Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня незалежності.

І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів – зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж», – наголосив гендиректор Національного музею історії у Другій світовій війні.

Зазначимо, що в Києві продовжуються роботи з демонтажу герба СРСР на монументі «Батьківщина-мати». Замість радянської символіки там невдовзі з’явиться тризуб.

Як повідомлялося, металургійний комбінат «Запоріжсталь» надав сталь для виготовлення тризуба на щит «Батьківщині-матері», однак вона не відповідає технічним вимогам.

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Також відомо, що група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-мати».

До слова, «Запоріжсталь» не згодна з повідомленням Мінкульту про невідповідність якості сталі для виготовлення тризуба. Комбінат назвав заяву упередженими та безпідставними претензії.