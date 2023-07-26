Мінкульт забракував метал «Запоріжсталі» для тризубу на щиті «Батьківщини-Матері»

Використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту

Вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн

Сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризубу на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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«Сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обраний для робіт метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент «Батьківщини-матері». Сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну – з металургійного комбінату «Запоріжсталь». Проте партія, що надійшла з комбінату, показала відчутну різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту.

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«Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи», – йдеться у заяві Мінкульту.

Також зазначається, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незміннoю – 400 тис. грн.

Нагадуємо, вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн, наданих виключно донорами та меценатами. Жодної копійки з державного бюджету.

Як повідомлялося, група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб радянського союзу.

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Проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію. Тризуб виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі Метінвесту завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Також влада Київщини закликає змінити герб і прапор області.