Коли на щиті монумента «Батьківщина-мати» з’явиться тризуб: названо дату

Для оновлення монумента гроші з держбюджету не братимуть

Герб СРСР на монументі «Батьківщина-мати» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні ми публічно представили проєкт Міністерства культури та інформаційної політики України «Тризуб Батьківщини» та поділились всіма детялами. Заміну герба СРСР на український тризуб рік тому у «Дії» підтримали 85% респондентів. Над реалізацією змін ми працюємо вже понад рік і нарешті можемо повідомити про деталі дійсно історичного проєкту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес це дуже складний та витончений технологічно та фінансово, тому ідеї та наміри зробити це досі залишалися нереалізованими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми працюємо з унікальною скульптурою-представницею старшого покоління, яка приймає всім своїм сталевим серцем нову реальність й робить свій внесок у боротьбі за нашу свободу й незалежність», – додав міністр.

Ткаченко нагадав, що коштів з держбюджету для оновлення монумента не буде задіяно. Гроші на відновлення історичної справедливості зібрано виключно від великого бізнесу, який хоче бути причетним до великого в усіх сенсах проєкту. Вартість проєкту – 28 млн. грн. Це значно менше, ніж прораховували раніше.

«Слідкуйте за новинами, буде ще багато сюрпризів. Побачимось біля оновленої Батьківщини-матері 24 серпня на День незалежності України», – підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні державна інспекція дозволила замінити на монументі радянський герб тризубом.