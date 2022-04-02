  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У мережі поширюють фейк про смерть першої української жінки-пілота

    У мережі поширюють фейк про смерть першої української жінки-пілота - У мережі поширюють фейк про смерть першої української жінки-пілота
    У мережі поширюють фейк про смерть першої української жінки-пілота
    фото з соцмереж

    У мережі Інтернет поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова

    Командування Повітряних Сил Збройних Сил України спростувало інформацію про смерть першої українськаої жінки-пілота, талановитої винищувачки Наталії Перакової. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

    «Увага фейк! У мережі Інтернет поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова. Зазначена інформація вигадана та не відповідає дійсності. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та користуйтеся тільки перевіреними даними!», – зазначили в Повітряних Силах ЗСУ.

    Нагадаємо, що протягом місяця повномасштабної російсько-української війни російська пропаганда вигадала багато різних фейків про Україну.

    Зокрема, про «пересувні групи націоналістів з бандерівцями», які нібито їздять на спеціальних «бандермобілях».

    Або про уманську синагогу, де начебто зберігають зброю та боєприпаси, а також формують загони нацистів.

    Чи про медаль «За взяття Криму», яку нібито знайшли у військкоматах Херсонщини – куди їх, за словами авторів фейку, завезли перед початком операції зі звільнення півострова, яку (операцію) і попередила Росія початком вторгнення на територію Херсонської області. Втім, росіяни не змогли зробити цей фейк достовірним, помилившись у написанні паспортних даних президента України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ пропаганда війна смерть інтернет Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У мережі поширюють фейк про смерть першої української жінки-пілота