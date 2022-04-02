У мережі поширюють фейк про смерть першої української жінки-пілота

У мережі Інтернет поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України спростувало інформацію про смерть першої українськаої жінки-пілота, талановитої винищувачки Наталії Перакової. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Увага фейк! У мережі Інтернет поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова. Зазначена інформація вигадана та не відповідає дійсності. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та користуйтеся тільки перевіреними даними!», – зазначили в Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, що протягом місяця повномасштабної російсько-української війни російська пропаганда вигадала багато різних фейків про Україну.

Зокрема, про «пересувні групи націоналістів з бандерівцями», які нібито їздять на спеціальних «бандермобілях».

Або про уманську синагогу, де начебто зберігають зброю та боєприпаси, а також формують загони нацистів.

Чи про медаль «За взяття Криму», яку нібито знайшли у військкоматах Херсонщини – куди їх, за словами авторів фейку, завезли перед початком операції зі звільнення півострова, яку (операцію) і попередила Росія початком вторгнення на територію Херсонської області. Втім, росіяни не змогли зробити цей фейк достовірним, помилившись у написанні паспортних даних президента України.