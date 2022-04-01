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    Українські військові здійснюють успішні контратаки на Київщині – британська розвідка

    Чернігів і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності - Українські військові здійснюють успішні контратаки на Київщині – британська розвідка
    Чернігів і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності
    фото: Генштаб ЗСУ

    Українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка

    Українські військові продовжують проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва. Про це повідомляє Британська розвідка в Twitter.

    Відзначається, що українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова та і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.

    Водночас, і Чернігів, і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.

    Нагадаємо, попри часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону. Також Міноборони Великої Британії повідомило, що незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

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    Теги: розвідка росія окупанти Київ війна Велика Британія Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Українські військові здійснюють успішні контратаки на Київщині – британська розвідка