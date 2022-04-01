Українські військові здійснюють успішні контратаки на Київщині – британська розвідка

Чернігів і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності

Українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка

Українські військові продовжують проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва. Про це повідомляє Британська розвідка в Twitter.

Відзначається, що українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова та і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.

Водночас, і Чернігів, і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.

Нагадаємо, попри часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону. Також Міноборони Великої Британії повідомило, що незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.