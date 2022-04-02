Окупанти нарощують присутність навколо Конотопу

Агресори тероризують мешканців Сумської області та викрадають людей

На території Сумської області окупантами сформовано «коридор», яким відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на Росію. Для цього до Конотопського району зайшла велика кількість військ з території держави-терориста. Про це повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. За його даними окупанти дуже бояться місцевих жителів і військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, яких помічають біля цієї техніки або вздовж руху колон.

«У Бурині війська РФ вчора обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу. Також у Бурині орки обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам», - зокрема зазначив Дмитро Живицький.

Також за його словами учора до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка, чоловік помер.

Увечері, 31 березня, між Білопіллям та Путивлем Шосткинського району військові РФ затримали цивільну машину з місцевими жителями. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

В сумському районі агресори вели хаотичний вогонь по с. Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.

Також учора стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних Сил України.

Раніше Дмитро Живицький повідомляв про опір окупантів на ділянці від Білопілля до Конотопу.

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