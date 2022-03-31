Найближчими днями в передмістях Києва очікуються запеклі бої – британська розвідка
Російські артилерійські та ракетні удари тривають
Незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва. Найближчими днями там очікуються запеклі бої. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.
«Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої», – йдеться в повідомленні.
Крім того, незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські та ракетні удари тривають.
«Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста», – зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.
Як повідомлялося, російські окупанти продовжують обстрілювати звільнений Ірпінь.