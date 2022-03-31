Найближчими днями в передмістях Києва очікуються запеклі бої – британська розвідка

Українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами

Російські артилерійські та ракетні удари тривають

Незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва. Найближчими днями там очікуються запеклі бої. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

«Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої», – йдеться в повідомленні.

Крім того, незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські та ракетні удари тривають.

«Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують обстрілювати звільнений Ірпінь.