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    Найближчими днями в передмістях Києва очікуються запеклі бої – британська розвідка

    Українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами - Найближчими днями в передмістях Києва очікуються запеклі бої – британська розвідка
    Українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами
    фото із телеграм-каналів Ірпеня

    Російські артилерійські та ракетні удари тривають

    Незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва. Найближчими днями там очікуються запеклі бої. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

    «Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські та ракетні удари тривають.

    «Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста», – зазначають у Міноборони Британії.

    Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.

    Як повідомлялося, російські окупанти продовжують обстрілювати звільнений Ірпінь.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Найближчими днями в передмістях Києва очікуються запеклі бої – британська розвідка