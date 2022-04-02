Придністров'я відхрестилося від наступу на Україну і можливих провокацій

Влада окупованого регіону повідомляє, що всі військові підрозділи на цій території залишаються в місцях постійної дислокації

Окупаційна влада Придністровського регіону Молдови спростовує підготовку провокацій і наступу на Україну. Про це повідомляє так зване «міністерство закордонних справ».

Як зазначається у повідомленні, російський контингент на цій території нібито знаходиться в місцях постійної дислокації.

«Міністерство закордонних справ Придністров'я уповноважене заявити про те, що інформація, поширена Генштабом України, абсолютно не відповідає дійсності», – йдеться у заяві.

Також повідомляється, що всі військові підрозділи на цій території залишаються в місцях постійної дислокації, а також звели до мінімуму активність, щоб «зберегти спокій українських сусідів». Окремо влада окупованого регіону наголошує, що прийняла нібито близько 25 тис. українських біженців.

Як раніше повідомлялося, Генштаб заявив, що активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

Раніше «Главком» повідомляв про активне переміщення військ РФ в окупованому Придністров’ї. При цьому так звані придністровські миротворці одягнули шеврони зі знаком «Z».