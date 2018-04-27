У Києві створять робочу групу для захисту прав ромів

Столичні поліцейські разом із представниками влади і правозахисних організацій напрацюють план спільних дій

Для захисту прав ромів у Києві буде створено робочу групу, в яку увійдуть представники місцевої влади, поліцейські та правозахисники. Про це голова Національної поліції України повідомив під час зустрічі із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком та керівником адвокаційного центру Української Гельсінської Спілки з прав людини Борисом Захаровим.



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Зустріч голови Нацполіції Сергія Князєва із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком та керівником адвокаційного центру УГСПЛ Борисом Захаровим

Столичні поліцейські разом із представниками влади і правозахисних організацій напрацюють план спільних дій

Для захисту прав ромів у Києві буде створено робочу групу, в яку увійдуть представники місцевої влади, поліцейські та правозахисники. Про це голова Національної поліції України повідомив під час зустрічі із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком та керівником адвокаційного центру Української Гельсінської Спілки з прав людини Борисом Захаровим.

Необхідність у створенні такої групи продиктована останнім подіями, які відбулися у столиці на Лисій горі. Аби захистити права етнічних меншин, які постраждали від дій невідомих, столичні поліцейські разом із представниками влади і правозахисних організацій напрацюють план спільних дій, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як зазначив Князєв, правоохоронці нададуть практичну допомогу у забезпеченні громадського порядку, а також готові долучитися до програми соціалізації представників етнічних меншин.

«Сьогодні мова не йде про паспортизацію населення, оскільки головний документ є майже у кожного представника етнічних меншин. Нас турбує їх спосіб життя, умови проживання, догляд за дітьми, їх навчання та своєчасне надання медичної допомоги. Ми готові переорієнтувати роботу дільничних офіцерів поліції, доповнити штат помічниками та консультантами, аби наші зусилля дали позитивний результат у вирішенні цих питань», сказав він.

Крищенко додав, що столична поліція тримає на особливому контролі події, учасниками яких стають громадяни інших держав або представники етнічних меншин.

«Поліція захищає права всіх без винятку громадян і не ділить людей за етнічною, расовою та іншими ознаками. І тому повинна реагувати у випадку порушення прав будь-кого», - запевнив він.

При цьому керівник столичних поліцейських відзначив, що публікація відео нападу на ромів неподалік від Лисої гори стала підставою для негайного внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінальних проваджень. Тож нині правоохоронці закликають учасників інциденту надати свідчення щодо цих подій, оскільки жодних звернень від потерпілої сторони до поліції так і не надійшло.

У свою чергу Захаров зазначив, що врегулювання ситуації, яка склалася із тимчасовими поселеннями ромів, залежить від взаєморозуміння між представниками місцевої влади, правозахисних організацій та правоохоронців.

«Важливо, що нас не тільки чують, а й готові йти назустріч та пропонують шляхи вирішення надважливих питань щодо соціальної адаптації представників етнічних меншин та облаштування їх побуту. Першим кроком стане створення робочої групи, яка буде робити все, аби покращити умови проживання у тимчасових поселеннях і забезпечити їх належних соціальний захист», - сказав він.

Як повідомлялося, 21 квітня представники праворадикальної організації «С14» розібрали та спалили палатки з поселення ромів на Лисій горі – історичній місцевості в Голосіївському районі Києва.

Крім цього, за повідомленням на сторінці С14 у Facebook, на цьому тижні плануються й інші рейди «проти незаконних проявів» ромів.

Роми стверджують, що «переконливими аргументами» націоналістів організації С14, які 20 квітня спалили ромське поселення на Лисі горі у Києві, були ножі, каміння, бити і пістолети.

Поліція не розслідує випадок спалення табору ромів на Лисій горі у Києві. За словами правоохоронців, офіційно до них відповідної інформації не надходило, ніхто заяв не писав.

Очільник київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі у Києві було спалено не табір ромів, а залишене ними сміття. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до столичної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій представників організації С14, які виселили ромів з Лисої гори у Києві та спалили їхній табір.