Під Києвом молодик вирубав понад 30 дерев і намагався підкупити поліцію

Поліція відкрила два кримінальних провадження

Поліцейські Бучанського районного управління поліції притягнуть мешканця Ірпеня до кримінальної відповідальності за спробу дачі хабара. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці Капітанівського відділення поліції під час патрулювання виявили у селищі Дмитрівка 34-річного жителя Ірпеня, який займався незаконною вирубкою дерев.

Поліцейські зупинили чоловіка, виявили понад 30 вирубаних дерев та викликали слідчо-оперативну групу.

Розуміючи, що за такі дії загрожує кримінальна відповідальність, чоловік спробував «відкупитись», запропонувавши поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 1200 гривень.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка лісу) та за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.