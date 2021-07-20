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    Під Києвом молодик вирубав понад 30 дерев і намагався підкупити поліцію

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    У селиці Дмитрівка правоохоронці виявили понад 30 вирубаних дерев&nbsp; - Під Києвом молодик вирубав понад 30 дерев і намагався підкупити поліцію
    У селиці Дмитрівка правоохоронці виявили понад 30 вирубаних дерев 
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила два кримінальних провадження

    Поліцейські Бучанського районного управління поліції притягнуть мешканця Ірпеня до кримінальної відповідальності за спробу дачі хабара. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці Капітанівського відділення поліції під час патрулювання виявили у селищі Дмитрівка 34-річного жителя Ірпеня, який займався незаконною вирубкою дерев.

    Поліцейські зупинили чоловіка, виявили понад 30 вирубаних дерев та викликали слідчо-оперативну групу.

    Розуміючи, що за такі дії загрожує кримінальна відповідальність, чоловік спробував «відкупитись», запропонувавши поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 1200 гривень.

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    Під Києвом молодик вирубав понад 30 дерев і намагався підкупити поліцію
    Під Києвом молодик вирубав понад 30 дерев і намагався підкупити поліцію
    Під Києвом молодик вирубав понад 30 дерев і намагався підкупити поліцію

    За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка лісу) та за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: Національна поліція України вирубування лісу кримінал хабар Київщина
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    Під Києвом молодик вирубав понад 30 дерев і намагався підкупити поліцію