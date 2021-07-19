На Київщині судитимуть банду, що викрала діамант вартістю $300 тис.

На початку січня злочинці викрали рідкісний блакитний діамант на території Обухівського району

На Київщині перед судом постануть учасники розбійної банди, які викрали коштовний діамант, вартістю понад $300 тисяч. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Згідно з даними слідства, п’ятеро зловмисників за попередньою змовою організували злочинне угруповання задля вчинення розбійних нападів на території Київської області. На початку січня чоловіки викрали рідкісний блакитний діамант вартістю більш ніж $300 тис. на території Обухівського району.

У квітні працівники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини спільно з колегами зі Львова за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури затримали чотирьох учасників угруповання, одну особу оголошено в розшук.

За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема номерні знаки автівок, мобільні телефони, рації, балаклави, а також вогнепальну зброю, вибухові речовини. Також поліцейські вилучили автомобілі Skoda та Mazda, якими пересувались зловмисники.

Наразі працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує ув’язнення до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, на Київщині перед судом постануть учасники озброєної банди, які здійснювали напади на заможних мешканців Бучанського району. Лиходії за допомогою розпечених прасок змушували своїх жертв віддавати їм останні цінності, а також зловмисники викрадали транспортні засоби.