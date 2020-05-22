У Києві судитимуть службовця Мінюсту за стягнення з підприємства 45 млн грн



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Прокуратурою забезпечено відшкодування збитків потерпілій стороні

Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного державного виконавця державного відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, який допустив безпідставне стягнення з підприємства 45 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Вказаний державний виконавець через неналежне виконання своїх службових обов’язків та несумлінне ставлення до них, за наявності стягнутого боргу з одного з медичних підприємств у сумі 45 млн гривень здійснив повторне стягнення цих коштів з рахунків вказаного підприємства», - йдеться в повідомленні.

Наразі місцевою прокуратурою забезпечено відшкодування збитків потерпілій стороні шляхом накладення арешту на незаконно стягнуті кошти.

Обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.