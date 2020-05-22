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    Новини

    У Києві судитимуть службовця Мінюсту за стягнення з підприємства 45 млн грн

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    У Києві судитимуть службовця Мінюсту за стягнення з підприємства 45 млн грн

    Прокуратурою забезпечено відшкодування збитків потерпілій стороні

    Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного державного виконавця державного відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, який допустив безпідставне стягнення з підприємства 45 млн гривень.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Вказаний державний виконавець через неналежне виконання своїх службових обов’язків та несумлінне ставлення до них, за наявності стягнутого боргу з одного з медичних підприємств у сумі 45 млн гривень здійснив повторне стягнення цих коштів з рахунків вказаного підприємства», - йдеться в повідомленні.

    Наразі місцевою прокуратурою забезпечено відшкодування збитків потерпілій стороні шляхом накладення арешту на незаконно стягнуті кошти.

    Обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.

    прокуратура Київ суд Міністерство юстиції
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