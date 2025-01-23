У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
Окупанти атакують Україну дронами
У столиці та кількох областях лунають сирени повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляють про атаку «Шахедів» на Україну.
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1065-й день повномасштабної війни.
Російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 18 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 852 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Загалом від початку минулої доби відбулося 106 бойових зіткненнь. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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