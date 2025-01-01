У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер

Мрочко зазначив, що загиблий хлопець був волонтером, героїчною людиною і постійно допомагав у відновленні громади

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району загинув цивільний. Про це у Telegrami повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару по Дніпровському району Херсона поранення, несумісні з життям, дістав чоловік.

У Херсонській МВА повідомили, що особу загиблого херсонця зараз з'ясовують.

Повідомляється, що російські терористи обстріляли Дніпровський район близько 10.30. Чоловік був у приміщенні і отримав травми, несумісні з життям.

Згодом очільник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що загиблому було 23 роки.

«Загиблий хлопець – волонтер, який був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади», – додав Мрочко.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

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Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.

В Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.