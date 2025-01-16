Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області
На нафтобазі зберігалося пальне, яке використовувалося для забезпечення потреб армії РФ
У ніч проти 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу «Ліскінська», що у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє Генштаб.
«За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ», – йдеться у повідомленні.
💥На Воронежчині дискотека у розпалі🔥 pic.twitter.com/0uI2ZQOr4P— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 15, 2025
Генштаб ЗСУ зауважує, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
❗️Незабутні ночі на болотах
💥У Воронезькій області тривають яскраві заходи 😉 pic.twitter.com/KLO8HQsYm6
«Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських загарбників триває», – наголосив Генштаб.
Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотників ввечері 15 січня у Воронезькій область загорілась нафтобаза. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що дрони збили, а пожежа почалася внаслідок їхнього падіння.
Також повідомлялося, що у ніч проти 16 січня безпілотники знову атакували російський Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу.
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