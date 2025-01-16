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Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області
Нафтобаза «Ліскінська» спалахнула після атаки дронів
фото: скріншот з відео

На нафтобазі зберігалося пальне, яке використовувалося для забезпечення потреб армії РФ

У ніч проти 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу «Ліскінська», що у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє Генштаб.

«За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ», – йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ зауважує, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

«Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських загарбників триває», – наголосив Генштаб.

Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотників ввечері 15 січня у Воронезькій область загорілась нафтобаза. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що дрони збили, а пожежа почалася внаслідок їхнього падіння.

Також повідомлялося, що у ніч проти 16 січня безпілотники знову атакували російський Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу.

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Теги: безпілотник Генштаб нафта ЗСУ росіяни росія пожежа

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