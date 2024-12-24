В Україні з'являться інспектори з військового обліку

Військовий облік має вестися на всіх підприємствах України, однак спеціалістів, які володіють необхідними знаннями, наразі не вистачає

Фахівці, які працюватимуть на посаді інспектора з військового обліку, зможуть консультувати підприємства щодо виконання законодавства, запобігання штрафам та організації мобілізаційної роботи

Національне агентство кваліфікації зареєструвало новий професійний стандарт для посади «Інспектор з військового обліку». Документ регулюватиме діяльність підприємств України, які займаються військовим обліком, та визначатиме вимоги до фахівців на цій посаді. Про це АрміяInform розповів один з розробників стандарту, головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки ГШ ЗС України полковник Олексій Дудка.

Він зазначив, що військовий облік має вестися на всіх підприємствах України, однак спеціалістів, які володіють необхідними знаннями, наразі не вистачає.

«Цей стандарт стане дороговказом для роботодавців і працівників: він чітко визначає, що має робити людина на такій посаді. Це дозволить уникнути штрафів за порушення законодавства у сфері військового обліку», – зазначив Олексій Дудка.

За його словами, фахівці, які працюватимуть на посаді інспектора з військового обліку, зможуть консультувати підприємства щодо виконання законодавства, запобігання штрафам та організації мобілізаційної роботи.

Олексій Дудка підкреслив, що підприємства повинні будуть направляти своїх інспекторів з військового обліку на навчання. Він зазначив, що нині в Україні близько двох десятків навчальних закладів проводять курси підвищення кваліфікації, де «в тій чи іншій мірі навчають цій науці».

«Після навчання ці фахівці зможуть відповідати вимогам стандарту, що підвищить якість мобілізаційної роботи як на рівні окремих підприємств, так і в масштабах держави», – зазначив він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня.

До слова, з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.