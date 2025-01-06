П′ять місяців від початку Курської операції: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

Минуло п′ять місяців від початку Курської операції

За увесь час операції Сил оборони України на території Курської області Росії окупаційна армія втратила понад 38 тисяч військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«П′ять місяців від початку Курської операції: загальні втрати ворога – понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію країни-агресора.

Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення «буферної зони». Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

«Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до рф майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність», – нагадав Генштаб.

Зокрема, українські захисники знищили:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Генштаб додав, що під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд, що дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині.

До слова, 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.